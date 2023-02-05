Çukurova Belediyesi, toplumda örnek davranışları özendirmek amacıyla “Ayın Çukurovalısı” adı projeyi hayata geçirme kararı aldı. Projeye göre toplumda örnek davranışlarda bulunan bir Çukurovalı örnek olması açısından belirlenecek ve ödüllendirilecek.

Çukurova Belediyesi, toplumda örnek davranışları özendirmek amacıyla “Ayın Çukurovalısı” adı projeyi hayata geçirme kararı aldı. Projeye göre toplumda örnek davranışlarda bulunan bir Çukurovalı örnek olması açısından belirlenecek ve ödüllendirilecek.

Proje ile ilgili ayrıntıları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta aksatmadan sürdürdüğü Halk Günü toplantısında açıkladı. Çetin, Adana’da cinayetler, uyuşturucu madde kullanımı, yasa dışı işler oluyormuş algısını yıkmak amacıyla böyle bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Adana aslında topluma örnek davranışlar sergileyen vatandaşların çoğunlukta olduğu bir şehir. Örnek davranışlar sergileyen vatandaşların ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle her ay bu ödülü sembolik olarak bir vatandaşa vereceğiz“ dedi.

Ödüllerin her ayın ikinci haftası açıklanacağını belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Bu şekilde iyilik yapan, yüreği insan sevgisiyle dolu olan çok fazla hemşerimiz var. Binlerce insan var ki sokakta yaşayan dostlarımızı besliyorlar. Hepsini ödüllendiremeyiz ama o ödülü temsilen bir kişiye vereceğiz. İlk ayın Çukurovalısı sokak hayvanlarını besleyen bir hemşerimiz olsun. Ödülünü de kendi ellerimle takdim edeceğim. Amaç burada teşvik etmek. Güzel şeyleri ödüllendirmek istiyoruz. Bu işler sadece ceza ile olmaz.”