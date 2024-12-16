Yetişkinlerin Dijital Okuryazarlığı İçin Kuşaklararası Çok Yönlü Strateji Projesi (GEMS) çerçevesinde yerelde yapılan ve son etkinlik olan Proje Final Konferansı Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin’in açış konuşması ile Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ç.Ü. Kongre Merkezi’nde düzenlenen GEMS Projesi Final Konferansında, yetişkin eğitimine ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesini ağırladı. Konferansta projenin içeriği, faaliyetleri ile Erasmus+ Programı tanıtıldı.

Projenin koordinatörlerinden Abdullah Kocabey Erasmus+ programı hakkında katılımcılara bilgi vererek uluslararası işbirliğinin tüm kişi ve kurumlara sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekti.

Proje koordinatörlerinden Rezzan Gizir ve Zeynep İşigüzel, katılımcılara GEMS Projesi’nin tanıtım videosunu sunarak proje boyunca elde edilen çıktılar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Konferans, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök tarafından yetişkin eğitiminde dijital gelişmeler ve uygulamaların önemi konusunda yapılan konuşma ile başladı. Proje hakkında da bilgi veren Kırdök, Erasmus+ programının sağladığı fırsatların bölgedeki etkilerinden bahsetti. Ayrıca yetişkinlerin dijital altyapıyı kullanmada karşılaştığı zorluklar üzerine sunumlar gerçekleştiren Kırdök ve Dr. Hacı Arif Doğanulku, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Proje ortağı Portekiz’den APLOAD kurumu temsilcisi Jose Carlos Bronze ile Yunanistan’dan INNOVED kurumu temsilcisi Georgia Balantına proje boyunca elde ettikleri kazanımları ve iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Bu sunumlar, dijital okuryazarlık eğitiminde Avrupa çapında yenilikçi yaklaşımlar hakkında katılımcıların detaylı bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Konferans, sertifika töreni ve sosyal bir öğle yemeği ile sona erdi.