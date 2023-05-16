Çukurova Üniversitesi, Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışlarında 1.5 Adana T8 adlı araç ile Kurul Özel Ödülünü alırken 1.5 Adana H2 adlı araç ile Türkiye Şampiyonu oldu.

TEKNOFEST çerçevesinde TÜBİTAK tarafından bu sene 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları 25-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Kocaeli TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Teknik Tasarım raporlarında başarılı bulunan 60 üniversite takımının katıldığı EC Elektrikli Araç Yarışları’na Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Elektromobil Takımı, bu yıl Elektromobil ve Hidromobil kategorileri olmak üzere 2 araç ile yer aldı. Yarışmaya katılan 2 araç da yarış öncesi teknik kontrolleri, özgün olarak tasarlayıp ürettiği yerli parçaları (motor, motor sürücüsü, yerleşik şarj birimi, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi, telemetri, batarya paketlemesi, direksiyon sistemi, kapı mekanizması, fren sistemi, araç koltuğu ve diğer mekanik alt bileşenler) ile beraber sorunsuz bir şekilde tamamlayarak yarış pistine katılmaya hak kazandı.

Şampiyon 1.5 Adana

Elektromobil kategorisinde yarışlara katılan 1.5 Adana T8 adlı araç Kurul Özel Ödülü kazanarak 30 bin TL ödülün sahibi oldu. Bu sene Hidromobil kategorisinde ilk defa piste çıkmaya hak kazanan 1.5 Adana H2 adlı araç, EC Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye Şampiyonu olarak 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Ödül kazanan her iki araç da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergilendi.

“Gençlerimizin ilgileri, başarıları çok mutluluk ve gurur verici”

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, şampiyonluk ödülünü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan alan Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Elektromobil Takımı’nı tebrik etti.

Rektörlükte şampiyonlarla bir araya gelip sohbet eden Prof. Dr. Tuncel, gençlerin bilime olan ilgilerinin, başarılarının çok mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade ederek desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.