Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 1 milyonuncu yolcusu sürpriz bir etkinlikle karşılandı.

10 Ağustos 2024 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve 11 Ağustos’ta uçuşların başladığı Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün 1 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı.

İstanbul’dan kalkan uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na gelen Şen çifti , 1 milyonuncu yolcu oldu. Antakya’ya gitmek için Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen Hale Dilek ve Timur İbrahim Şen çifti, Havalimanı işletmecisi KZV Havalimanları tarafından çiçek ve 1 milyonuncu yolcu dövizi eşliğinde törenle karşılandı. Seyahat etmek için havalimanına gelen çok sayıda yolcu da sürpriz kutlamaya eşlik etti. Bir milyonuncu yolcu plaket takdiminin yapıldığı törene Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz , KZV Havalimanları Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Emre Kozuva , KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney , Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz , Çukurova Uluslararası Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Müdürü Berkant Süngü , DHMİ Çukurova Havalimanı Başmüdürü Seracettin Yıldırım , THY A.O Adana Satış Müdürü Sait Arslan katıldı.

Törende konuşan KZV Havalimanları Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Emre Kozuva , Şen çiftini tebrik etti. Kozuva, “Adana , Mersin , Hatay başta olmak üzere bölge için de önemli bir güne tanıklık ediyoruz ” diyerek ilk takvim yılında bir milyonuncu yolcuyu karşıladıklarını belirtti. Kozuva , “ Gurur dolu bir ana tanıklık ettik. THY yolcularından bir milyonuncu yolcu olan Şen çiftini karşıladık. KZV Havalimanları olarak ileri teknolojiyi kullanarak inşa ettiğimiz ve işletmeciliğini üstlendiğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanı ; Çukurova Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin ve Dünyanın odaklandığı en önemli havacılık yatırımlarından biri. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve Dünya’ya açılan en önemli kapılarından biri olarak hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı günlerde geleceğe yapılan en büyük yatırım Cumhuriyet’i korumak , değerlerine sahip çıkmak ve çok çalışmaktır. Bu vesileyle Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak çok çalışıyor ve bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz ’’ açıklamasında bulundu.

Sürpriz karşısında şaşıran ve 1 milyonuncu olma mutluluğunu yaşayan Şen çiftinden Hale Dilek Şen, ‘’ Ben ilk defa Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldim. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım.Benim için unutulmaz bir anı oldu ’’ açıklamasında bulundu. Şen çiftinden Timur İbrahim Şen , ‘’Daha önce çocukluğumdan beri hafızamda yabancı filmlerde , havalimanlarında bir milyonuncu yolcu on milyonuncu yolcu kutlaması gibi aklımda kalan bazı enstantaneler var ama hiçbir zaman böyle bir şeyin benim başıma gelebileceğini gerçekten düşünmemiştim. Biz de eşimle beraber hukuk fakültesinden okul arkadaşlarımızı ziyarete Antakya’ya gidiyorduk. Büyük bir sürpriz oldu ’’ dedi. Şen ,‘’ Çukurova Uluslararası Havalimanına daha önce birkaç kez iş için gelmiştim. Çok da beğendim. Buranın hem uluslararası hem de bölgenin bütün hacmini alabilecek nitelikte olması çok önemli. Umarım on milyonuncu yirmi milyonuncu yolcular olur. Daha fazla insanların havayoluyla seyahat edip bu şekilde yatırımlarında karşılığının gelmesi hem bölge hem ülke ekonomisi için çok kıymetli. Bir milyonuncu yolcu olmaktan dolayı eşim ve ben çok mutluyuz. Çukurova Uluslararası Havalimanı

işletmecisi KZV Havalimanı yönetimine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz ’’ dedi.

Konuşmaların ardından Şen çifti Timur İbrahim Şen – Hale Dilek Şen’e çift kişilik THY gidiş dönüş bileti hediye edildi.