Adana’da birçok branştan uzmanın görev aldığı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde kanser taramalarının yanı sıra sağlıkla ilgili bilgi, destek ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Merkez, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 100 bin danışana şifa dağıttı.

Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde açılan Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ebe, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diş hekimi gibi birçok branştan uzmanlar görev yapıyor. Merkeze başvuranlar, kapsamlı değerlendirmeler ve tetkiklerin ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. İleri yaştaki bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmasında önemli rol oynayan merkezde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanserinde erken teşhis için muayene ve eğitim imkanı da sağlanıyor.

“Üç kanserin taramasını merkezimizde yapıyoruz”

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay, İhlas Haber Ajansı muhabirine merkez hakkında bilgi verdi. Kronik rahatsızlığı bulunanlara etkili yaklaşım içinde olduklarını belirten Tokbay, “Bu merkezimiz gibi Adana’da 8 merkez var. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde vatandaşlara sağlıklı yaşam tarzını öğreterek, hastalanmadan hastalıklarını sebeplerine ve korunma yollarına yönelik faaliyet yapılmaktadır. Merkezlerimizde bir ekip çalışması, bütüncül bir yaklaşım ile hastalıklardan korumaya yönelik bilgi, destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Erken teşhis edilebilir, önlenebilir üç kanserin taramasını merkezimizde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye nüfusu yaşlanıyor”

Türkiye nüfusunun her geçen gün yaşlandığını ifade eden Tokbay, “2023 yılında tüm nüfusumuzun yüzde 10.2’si 65 yaş üstü nüfus tarafından oluşturuluyor ve 2050 yılında nüfusun yüzde 20.8’nin 65 yaş üstü olması bekleniyor. O nedenle Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı Danışmanlığı Birimimizi çok önemsiyoruz. Üreme Sağlığı Danışmanlığı Birimimiz, Okul Sağlığı Danışmanlığı Birimimiz, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı Birimimiz var. 12 birimle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“Erken teşhis hayat kurtarıyor”

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nin 2017 yılından bu yana yaklaşık 100 bin danışana hizmet verdiğini vurgulayan Füsun Tokbay, “2017 yılında 4 bin 993 olan danışan sayımız bugün artık 94 bin 255’e ulaştı ve bu danışanlar içerisinde açıldığımız günden beri 108 kadınımızda maalesef meme kanseri tespit ettik. Bunlar erken teşhisti. 2024 yılında 19 bin 687 kişi Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu ve bu başvuranlar içerisinde 6 bin 987 kadının meme kanseri taramasını yaptık ve 25 tane kadına maalesef kanser teşhisi konuldu. Tedavi süreci ve sonrasında psikolog, diyetisyen ve egzersiz planlamaları ile onlara desteğimizi sürdürmekteyiz” dedi.