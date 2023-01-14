Adana’da düzenlenen 15. Çukurova Kitap Fuarı açıldı.

Adana’da düzenlenen 15. Çukurova Kitap Fuarı açıldı.

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, "Gerek internet aracılığıyla gerekse başka birçok yollarla hem de özellikle kütüphaneciliğin, başta kamu kütüphaneciliği olmak üzere çok gelişmiş olması nedeniyle, insanlar kitaplara, yayınlara artık çok hızlı ve kolay ulaşıyor. Dolayısıyla bu fuarcılığın artık bizim anlattığımız dönemdeki fuarcılıklardan da biraz daha farklı olması gerekmektedir. O dönemdeki gibi sadece insanların kitaba erişmesini sağlamak gibi bir fonksiyonu baz alırsak, kitap fuarlarına hem yayıncı hem de kitap kurdu insanların gelmesi konusunda belki biraz sıkıntı çekebiliriz. Dolayısıyla yeni okuyucuları, yayıncıları fuarla buluşturup fuarcılık anlayışını da yeni nesle uygun hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum“ dedi.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Çukurova Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Çukurova Kitap Fuarı, 22 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak.