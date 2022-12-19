Adana Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nca düzenlenen Çukurova Çevre Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayda “Hava kirliliği, deniz-su kirliliği, kimyasal kirlilik-atık yönetimi, iklim krizi/biyoçeşitlilik kaybı, çevre-sağlık/gıda güvencesi, çevre mücadelesi ve hukuksal çerçeve” konuları ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nca düzenlenen Çukurova Çevre Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayda “Hava kirliliği, deniz-su kirliliği, kimyasal kirlilik-atık yönetimi, iklim krizi/biyoçeşitlilik kaybı, çevre-sağlık/gıda güvencesi, çevre mücadelesi ve hukuksal çerçeve” konuları ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’in de katılıp açılış konuşmasını yaptığı çalıştay içeriğindeki oturum ve panellerde Prof. Dr. Ali Kocabaş, Prof. Dr. Berkant Ödemiş, Prof. Dr. Tacettin İnandı, Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. İbrahim Ortaç, Bülent Şık, Sadun Bölükbaşı, Feyzullah Korkut, Sinan Can, Deda Büyüköztürk, Güler Bozok, Haydar Şengül, Cavid Işık Yavuz, Haşmet Biçer, Selahattin Menteş, Mahir Füsunoğlu, İsmail Hakkı Atal, Semra Kabasakal, Sabahat Aslan, Nermin Yıldırım Kara ve Nilgün Karasu sunum yaptılar.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri’nden çalıştayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Dünyada uygulanan vahşi neoliberal politikalardan ülkemiz de çok etkilenmiştir. Ranta dayalı ve emperyalizme bağımlılıkla belirlenen politikalar sonucu sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, hava ve toprak kirletilmiş, çevre sorunları artmış durumdadır. Ülkemiz, dünyanın artık vazgeçtiği nükleer ve termik santrallerle, çimento fabrikalarıyla, demir-çelik fabrikalarıyla sözde gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüştürülmektedir. Sularımız HES projeleriyle ticarileştirilmektedir. Dağlarımız taş ve maden ocakları ile tahrip edilmektedir. GDO’lu ve hibrit tohumlarla gıda politikamız tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir. Tarım topraklarımız tarım zehirleriyle kirletilmiş, halk ithalata dayalı güvensiz gıda tüketimine mahkum bırakılmıştır. Bu politikalar bölgemizin havasını, suyunu ve toprağını kirletmiştir. Bölgemizde yaşanan çevre/ekolojik sorunları ve çözüm önerileri konusunda kamuoyu oluşturmak, STK’lar, yerel yönetimler ve siyasi partiler düzeyinde farkındalık oluşturmak, çevre örgütlerinde çalışan kişilerin eğitimine katkıda bulunmak, ekolojik mücadeleyi büyütmek amacıyla bu çalıştayı düzenledik.”