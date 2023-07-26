Mersin Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus sınırları içerisinde bulunan Çukurova Bölgesel Havalimanını 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılacağını söyledi.

Medya Mensupları Derneği’ni ziyaret eden Tarsus Kaymakamı Otcu, ilçenin kadim ve cazip bir kent olduğunu belirtti. Tarsus’ta görev yapmakta son derece memnun olduğunu dile getiren Otcu, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Kaymakam Otcu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşunu 4 Mayıs 2023 tarihinde yaptığını, Türkiye’nin en büyük havalimanları arasında olduğunu, toplam 8 milyon metrekare alanda, 85 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanının uluslararası standartlarda hizmet vereceğini söyledi.

Kaymakam Otcu, “Çukurova Bölgesel Havalimanı 29 Ekim 2023 açılacak. 3 ay boyunca deneme dönemi olacak. Yılbaşından sonra normal hizmetini verecek. Çukurova Bölgesel havalimanı Türkiye’de önemli bir havalimanı olacak ve bölgemiz için artı değer olacaktır” dedi.

Tarsus’un bölgede en çok gelişen kent olduğunu altını çizen Kaymakam Otcu, “İklim uygun, tarım alanı bol, bereketli, verimli topraklar mevcut. Sanayisiyle gelecekte önemli bir kent olacak. 80 bin öğrencisiyle eğitim alanında da önemli adımlar atmış bir kent. Üniversitesi var. Şuan 5 bin öğrenci olan üniversitemize önümüzdeki yıllarda bu sayı 15 bini bulacak. Hızlı tren yine Tarsus’u cazip hali getirecek. Havalimanı hizmete girmesiyle Tarsus’u daha cazip bir kent haline getirecek. İstanbul'da sonra en çok gelişen İl Mersin, dolayısıyla Tarsus’tur. Tarsus’un geleceği çok aydınlık. Organize Sanayi Bölgesi ile tarımı ile Türkiye’yi besleyen kenttir. Tarsus kadim ve cazip bir kenttir” ifadesini kullandı.

Ziyaret sonunda MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan günün anısına Kaymakam Otcu'ya, tablo hediye etti.