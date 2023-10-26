Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle bir hafta süresince her gün düzenlediği etkinliklerle kutlama yapan Çukurova Belediyesi, gençlerin katılımıyla “Cumhuriyetin Kazanımları” konulu söyleşi düzenledi. Tesisler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Cumhuriyetin getirdiği temel haklar ve bunların günümüzde giderek artan değerleri anlatıldı.

Hafta boyunca çeşitli etkinlik ve anma programlarıyla Cumhuriyetin 100. Yılını farklı bir şekilde kutlayan Çukurova Belediyesi’nin çalışmalarına vatandaşların ilgisi büyük oluyor. Son olarak Tesisler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin Kazanımları” konulu seminer, özellikle gençlerin büyük beğenisini topladı.

Tarih öğretmeni Semra Peynirci’nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen ilerleme sürecinde, kazanılan temel haklar ve bunların günümüzde neden bu kadar öneminin arttığı konusu işlendi. Çukurova’da kutlamalara ve o güne dair yaşananları anma için etkinliklere erken başladıklarını söyleyen tarih öğretmeni Semra Peynirci, öncelikle belediyenin Gençlik Merkezi’nde toplanan kalabalığa ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Çukurova Belediyesi ve Tesisler Müdürlüğü olarak bu yıl Cumhuriyeti çok daha büyük bir şekilde kutlayacaklarını belirten Peynirci, “Cumhuriyetin kazanımları öyle büyük oldu ki, başta Avrupa olmak üzere, tüm dünya Atatürk’ün Cumhuriyet modelini ve sonuçlarını daha sonra ki yıllarda kendilerine rehber olarak aldı. Yasalarını, haklarını ve en önemlisi seçme ve seçilme hakkındaki düzenlemeyle çığır açmıştır” diyerek yapılan devrimlerin öneminden bahsetti.

Yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hizmetleri hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı ile düşünce, fikir, toplantı ve gösteri hakkı gibi başlıklarla, Türk halkına yeni ve modern yasal kazanımlar sunulduğunu, sonrasında da Türkiye’nin gelişmesinin ve dünya ülkeleri tarafından saygı duyulan bir coğrafyaya dönüşmesi sağlandığı anlatıldı. Kurtuluş Savaşı ile küllerinden doğan Türk milletinin, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılanma sürecine girdiği, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkeyi her anlamda ileriye taşıyacak adımların hızla atıldığı bir kez daha vurgulandığı söyleşi iki saat sürdü.