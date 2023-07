Çukurova Belediyesi tarafından uzun süredir faaliyet gösteren Psikolojik Danışma Merkezi’nde verilen ücretsiz psikolog desteği vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Hafta içi gün boyunca verilen seanslardan binlerce vatandaş para ödemeden faydalanıyor.

Özellikle deprem felaketinden sonra artan travmalara ve psikolojik sorunlara çözüm olmak için harekete geçen Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, kurduğu “Psikolojik Danışma Merkezi” ile destek oluyor.

Toplumun giderek artan psikolojik hayati sorunlarına derman olmak isteyen Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibi, kurumun dezavantajlı çocuklar ve aileleri için hizmete soktuğu Türkiye’ye örnek tesislerden olan Mola Evi’nde, şimdi de psikolog ve sosyal hizmetler uzmanlarından oluşturduğu uzman kadrosuyla psikolojik destek sunuyor.

Tüm görüşmelerin ve seansların ücretsiz olduğu merkezde 3 psikolog ve 1 sosyal hizmetler uzmanından oluşan tecrübeli ekip, sadece Çukurovalılara değil, Adana’nın her köşesinden gelen vatandaşların dertlerini dinliyor, onlara çözüm oluyor. Bireysel ve grup terapileriyle seansların gerçekleştiği merkez hafta içi tüm gün boyunca vatandaşlara hizmet veriyor. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklara oyun terapisi ve psikodramayla minik dünyalarına dokunulmaya çalışılırken, yetişkinlerin de yaşadığı her türlü travma ve ruhsal problemlerine çözüm aranıyor. Aile içi iletişim sorunları, evlilik danışmanlığı, ekonomik sorunlar, sözlü veya fiziksel şiddet, arkadaş edinme, zamanı etkili kullanma, stresle baş etme, öfke kontrolü, ilgi ve yetenekleri belirleme başta olmak üzere her türlü konuda psikolojik destek veriliyor.Danışmanlık sürecinde, kişiye bireysel ve çevreyle alakalı sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırılması amacıyla duygusal, hatta sosyal gelişimlerine katkı sağlanmaya yönelik psikolojik destek çalışmaları yürütülüyor.

Psikolojik Danışma Merkezi hakkında bilgi veren psikolog Kader Alp Fakılar, çocuk yaşlı demeden tüm Adanalıların sorunlarını dinleyip, kaygılarını anlayıp hayat kalitelerini artırmak için hizmet verdiklerini söyledi. Merkezde, kadın, yaşlı, erkek, çocuk, engelli demeden ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara psikolojik destek sunduklarını belirten psikolog Fakılar, isteyen herkesin Tesisler Müdürlüğü’nü arayarak kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.