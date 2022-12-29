Çukurova Belediyesi, personel çocuklarının indirimli yararlanması için iki özel okul ile ayrı ayrı protokol imzaladı.

Çukurova Belediyesi, personel çocuklarının indirimli yararlanması için iki özel okul ile ayrı ayrı protokol imzaladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, özel okul yöneticileri ile eğitim alanında işbirliğini öngören protokolü imzaladı. Buna göre Çukurova Belediyesi personeli her iki okula çocuklarını kaydettirmeleri durumunda özel indirimlerden yararlanacaklar.

Başkan Soner Çetin ve Birkent Eğitim Kurumları yetkilisi Vedat Can Şahin ile imzalanan protokol uyarınca ortaokul ve liseye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak. Ayrıca belediye birimlerinden belirlenecek 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflardan birer öğrenciye ücretsiz eğitim verilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Altıneller Okulları ile yapılan protokolü ise okul yetkilileri Eyüp Karcı ve Ersen Geçioğlu ile imza altına alındı. Anaokulundan liseye kadar tüm eğitim aşamalarını kapsayan protokole göre Altıneller Okullarına kayıt yaptıranlar yüzde 10 indirimden yararlanacaklar. Protokol gruba bağlı Uzay Kolejini de kapsayacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eğitim ve sağlık kuruluşları ile zaman zaman işbirlikleri yaptıklarını ve bunları protokolle imza altına aldıklarını belirterek, “Bu tür işbirliklerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız protokoller Adana’nın seçkin eğitim kurumlarından personelimiz çocuklarının indirimli yararlanmasını öngörüyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.