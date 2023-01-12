Çukurova Belediyesi Birimleri Arası Futbol Turnuvasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü şampiyon oldu. İnsan Kaynakları Müdürlüğü final maçında Park Bahçeler Müdürlüğünü süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 5-4 yenmeyi başardı.

Çukurova Belediyesi Birimleri Arası Futbol Turnuvasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü şampiyon oldu. İnsan Kaynakları Müdürlüğü final maçında Park Bahçeler Müdürlüğünü süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 5-4 yenmeyi başardı.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Adama Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflaz’ın da katıldığı törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm maçların centilmence geçtiğini vurguladı.

Başkan Çetin “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuvamız büyük ilgi gördü. Gelecek yıl daha da fazla ilgi göreceğini düşünüyorum. Kazanan kaybeden yok. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hepimiz aynı takımdayız” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Adama Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflaz da konuşmalarında böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.

Başlama vuruşunu Başkan Soner Çetin’in yaptığı final maçının normal süresi 2-2 berabere sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu Park Bahçeler Müdürlüğünü 5-4 yenen İnsan Kaynakları Müdürlüğü şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Güvenlik Müdürlüğünü 5-1 yenen Temizlik İşleri Müdürlüğü kazandı.

28 Kasımda başlayan ve 10 takımın katıldığı turnuvada maçlar lig usulü oynandı. İlk 4 sırayı alan takımların play off oynamasıyla sıralamada belirlendi. Dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.