Galatasaray maçına hazırlandıklarını belirten Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal, "Evimizde büyük bir takıma karşı taraftarlarımızın da desteği ile galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray maçına hazırlandıklarını belirten Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal, "Evimizde büyük bir takıma karşı taraftarlarımızın da desteği ile galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Ankara deplasmanında PTT Spor Kulübü’nü 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başarmış ve ligin 2. yarısına galibiyetle başlamıştı. 15. haftada Galatasaray’ı konuk edecek olan Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma cumartesi günü saat 14.00’da ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

İkinci devreye galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduğunu belirten Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal, "İkinci devrenin ilk maçları her zaman zor olur. Bir konsantrasyon eksikliği oluyor. PTT maçının ilk setinden sonra oyuncularım çok iyi bir geri dönüş sağladı. Bu tür dönüşleri ilk yarıda da birçok kez yaptık. Antrenör değişikliği yapan bir takıma karşı galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi’’ şeklinde konuştu.

Hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına hazırlandıklarını belirten Uysal, "Kendi sahamızda Galatasaray ile oynayacağız. Evimizde büyük bir takıma karşı taraftarlarımızın da desteği ile galibiyetle ayrılmak istiyoruz. ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynayacağımız maçı kapalı gişe oynayacağımızı biliyoruz. Bu sezon içerde oynadığımız bütün maçlarda taraftarlarımız maç ayırt etmeden her zaman yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Onursal Başkanımız Soner Çetin’e ve Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak’a da her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Sırp Milli Smaçör Katarina Lazovi’i transfer ettik. Hazır olarak bize geliyor. Çin Ligi’ni başarıyla bitirdi. Aramıza da katılınca takıma güç verecektir. Eksik tek oyuncumuz Elif Su Eriçek, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı’’ ifadelerini kullandı.