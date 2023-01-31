Famila Schio: Marina Mabrey xxx 15, Martina Bestagno x 6, Kim Mestagh xx 9, Giorgia Sottana xx 8, Costanza Verona x 2, Rhyne Howard xx 9, Jasmine Keys xx 8, Astou Ndour xx 10

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyot kıran kırana geçerken, devreye Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, 37-33 galip girdi. Maçın üçüncü periyodunda da karşılıklı sayılar olurken, bu periyodu da Çukurova ekibi 55-52 galip kapadı. Son periyotta sahada etkili oyununu ortaya koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Mersin ekibi, maçı 79-67 kazandı.

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 12. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Famila Schio’yu 79-67 yendi.

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