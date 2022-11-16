Servet Tazegül Spor Salonunda oynana maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk periyotu, 22-10 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-29 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 66-38 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 77-58 yendi.

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