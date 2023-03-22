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Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maç dengeli başlarken, ilk periyodu Mersin ekibi 19-18 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda sahaya ağırlığını koyan ÇBK, devreye 46-33 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 69-46 galip kapadı. Son periyotta artık oyundaki hakimiyetini tamamen ele alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 91-63 kazanarak dörtlü finale kaldı.

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