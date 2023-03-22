Kadınlar EuroCup çeyrek final 3. maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladığı Tango Bourges maçını 91-63 yenerek, dörtlü finale kaldı.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maç dengeli başlarken, ilk periyodu Mersin ekibi 19-18 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda sahaya ağırlığını koyan ÇBK, devreye 46-33 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 69-46 galip kapadı. Son periyotta artık oyundaki hakimiyetini tamamen ele alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 91-63 kazanarak dörtlü finale kaldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Viola Györgyi xx, Franka Gracin xx, Radomir Vojinovic
ÇBB Mersin Yenişehir Belediyesi: Jelena Dubljevic x 9, Laura Cornelius x 9, Gökşen Fıtik x 5, Sinem Ataş x 3, Elizabeth Williams xx 14, Chelsea Gray xx 27, Quanitra Hollingsworth x 6, Tiffany Hayes xx 13, Aleksandra Crvendakic x 5
Tango Bourges: Yvonne Anderson x 8, Anete Steinberga xx 14, Endene Myem x 5, Sarah Mchel x 4, Laetitia Guapo xx 11, Jess-Mine Zodia x 2, Elodie Godin x 6, Alix Duchet x 8, Kayla Alexander x 5
1. periyot: 19-18 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre:46-33 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. periyot: 69-46 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
5. faul: Tiffany Hayes (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Yvonne Anderson (Tango Bourges)