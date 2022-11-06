Çukurova Belediyesi, 8 buçuk yılda 8’inci toplu açılış ve temel atma töreni için tüm hazırlıklarını tamamladı. Millet İttifakının iki önemli liderinin de katılacağı tören için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm Adanalılara davette bulundu. Törende 23 eserin açılışı yapılacak, 14 eserin de temeli atılacak.

Çukurova Belediyesi, 8 buçuk yılda 8’inci toplu açılış ve temel atma töreni için tüm hazırlıklarını tamamladı. Millet İttifakının iki önemli liderinin de katılacağı tören için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm Adanalılara davette bulundu. Törende 23 eserin açılışı yapılacak, 14 eserin de temeli atılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bütün Adanalıları 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak 8 buçuk yılda 8’inci toplu açılış ve temel atma törenine davet etti.

Çağrısını Halk Günü toplantısında yenileyen Başkan Soner Çetin, açılışına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in de geleceğini hatırlattı.

Her yıl mutlaka bir toplu açılış ve toplu temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çetin, "12 Kasım’da 8 buçuk yılda 8’inci toplu açılış ve temel atma törenini yapacağız. 23 eseri açağız, 14 eserin temelini atacağız. Burada açılışını yapacağımız eserlerin hiçbirinin açılışı daha önce yapılmadı" dedi.

Açılışı yapılacak hizmetlerle ilgili tek tek bilgi veren Başkan Çetin, "Gece gündüz çalışmak bu örnek alınacak projeleri hayata geçirmek, iki lideri Adana’ya getirmek benden ve sahip çıkmak sizden. İki lideri bağrımıza basacağız, layıkıyla karşılayıp layıkıyla uğurlayacağız. Tüm Adanalıları törenimize bekliyorum. Açılış törenimizin mitinge dönüşeceğini düşünüyorum. Sonrasında da Ferhat Göçer konseriyle hep birlikte eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, 12 Kasım’dan önce Büyük Önder Atatürk’ün anılacağını belirterek, şunları söyledi:

"12 Kasım’dan hemen önce 10 Kasım var. O gün Türkiye’de hayat duruyor, yüzyılın en büyük lideri için saygı duruşunda bulunuyoruz. Bize bu günleri sağlayan, kadınlara haklarını veren, çocuklara bayram hediye eden dünyanın en büyük lideri için saygı duruşunda bulunacağız. 10 Kasım’da da bazı etkinliklerimiz olacak."

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Halk Günü toplantısında vatandaşlardan gelen sorun ve önerileri dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.