Bilecik Valiliği ve bir kalkınma ajansı destekli Çukurören Köyü’nde kurulan ’Biberi Kurutma Tesisi’ açılışı gerçekleşti.

Açılışa Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve pek çok kurum müdürü katılım gösterdi. ’Çukurören Biberi Kurutma Tesisi’ni açılışı ardından ’Hasat Şenliği’ gerçekleştirilirken, bu yıl üretim iyi olduğu öğrenildi.

" Yıllardır burada yetişen acı biberler kurutuluyor, pul biber oluyor ve sofralarımıza gelip tat veriyorlar"

Açılışta konuşması yapan Vali Aygöl, "Tesisin hepimize hayırlı uğurlu olsun. Köy halkımıza faydamızın dokunacağını bilmek bizleri mutlu ediyor. Yıllardır burada yetişen acı biberler kurutuluyor, pul biber oluyor ve sofralarımıza gelip tat veriyorlar. Biberlerin hasat zamanı ile açılışın aynı gün olmasını istedik. Köyümüz kıpkırmızı biberleri görsel şölen yaşatıyor adeta’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından folklor gösterinin ardından program son buldu.