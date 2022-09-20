Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi taş değirmeni için restorasyon çalışması başlatıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi taş değirmeni için restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi 400 yıllık suyla çalışan taş değirmende başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçenin markası olan Zap Tahini üretiminin yapıldığı taş değirmeni, ilçe için önemli bir istihdam alanı oluşturduğunu belirtti. Kaymakam Kurt, "Artık sadece tahin üretiminin yapıldığı bir değirmen olmayan tarihi taş değirmenimiz turizm noktası haline gelmiş. İlçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen bir mekan haline geldi. Yapılan çalışmadan sonra tarihi taş değirmeni yerli ve organik tahin üretimine devam edilecek. İlçeyi ziyaret eden misafirleri de burada en güzel şekilde ağırlayabileceğiz” dedi.