Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 400 yıllık taş yapımı ve bölgenin ilk katlı tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde bulunan tarihi kale taş evleri yapımına göreve geldiğimizde hemen başladık. Geçen yıl ilçemizde 7 tane ev tamamlandı. Bu yıl da 2 tane daha tarihi taş evimizin yapımına başladık. Toplamda 9 ev restore edilerek, butik otel tarzında ilçemizin turizme sunmayı hedefliyoruz” dedi.