HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan Hakkari’nin Çukurca ilçesine yerleşen depremzedeler kamu kurum ve vatandaşlar tarafından sahipleniliyor.

HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan Hakkari’nin Çukurca ilçesine yerleşen depremzedeler kamu kurum ve vatandaşlar tarafından sahipleniliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen depremden etkilen vatandaşlar ülkenin dört bir yanında birbirine kenetlenerek yaraları sarılıyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesine yerleşen depremzedeler Kaymakamlık, belediye ve vatandaşlar tarafından sahipleniliyor. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt Hatay Antakya’dan Çukurca ilçesine gelen emekli öğretmen Abdulkadir Dönmez ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Kurt, devletin ve milletin elbirliğiyle bu asrın afetinin üzerinden gelecektir. Yaraları sarmak için devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız tüm gücüyle sahada çalıştığını ifade etti.

Yapılan aile ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Eyyüp Akkaya eşlik etti.