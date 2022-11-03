Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden ’Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi-2023’ çerçevesinde düzenlenen kariyer günleri söyleşisinin konuğu, aslen Çukurcalı olan Niğde Altunhisar Kaymakamı İlyas Kılıç oldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden ’Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi-2023’ çerçevesinde düzenlenen kariyer günleri söyleşisinin konuğu, aslen Çukurcalı olan Niğde Altunhisar Kaymakamı İlyas Kılıç oldu.

Kariyer günlerinin bu dönem ki ilk konuğu olan Çukurcalı Niğde Altunhisar Kaymakamı İlyas Kılıç, Çukurca Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Kaymakam Kılıç, öğrencilerin ’Kaymakamlık mesleğini anlatır mısınız, başarılı bir öğrenci olmak için nasıl çalışmak gerekli, hedeflerimize nasıl ulaşılabiliriz’ gibi sorularına cevap vererek, azimle ve çalışarak elde edilmeyecek hiçbir şeyin olmadığını ifade etti.

Söyleşiden sonra Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar’ı ziyaret eden Altunhisar Kaymakamı İlyas Kılıç, söyleşi daveti için teşekkür etti.