Kütahya İl Özel İdaresi ve Domaniç’in Çukurca Belde Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen yatırımlar ve Şehit Veli Selçuk Parkı hizmete sunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresi ve Domaniç’in Çukurca Belde Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen yatırımlar ve Şehit Veli Selçuk Parkı hizmete sunuldu.

Çukurca beldesinde vatandaşın hizmetine sunulan tesislerin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında başlattığı KÖYDES projesi çercevesinde, şehirlerde var olan her şeyin köy, belde ve ilçelerimizde de var olacağına ilişkin açıklamasını müteakip çalışmalar devam ediyor. Kütahyamızın il merkezinde olan hemen her şey bugün köylerimizde, beldelerimizde de yer alıyor. Açılışını yaptığımız tesislerin beldemize kazandırılmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.