Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaptırılan spor kompleksi hizmete girdi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaptırılan spor kompleksi hizmete girdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çukurca Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan kompleksin hizmete girdiğini söyledi. Başkan Dündar, “İçerisinde havuz, hamam, fitness salonu, sauna ve buhar odası bulunan tesis halkımızın hizmetine açıldı. Çukurca ilçesinde bu denli büyük bir çalışmayı daha bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle gençlerimizin spora eğilimlerini güçlendirecek ve sosyal yaşam alanlarını genişletecek olan tesisimizi bugünden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.