Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, köylerin tarım arazilerinin ve mera alanlarının kullanım açılması için toplantı yapıldı.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Çukurca ve civar köylerin tüm kanaat önderleri ve muhtarların katılımıyla genel bir toplantı yapıldı. Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İlçemiz ve köylerimizdeki tarım arazilerinin ve mera alanlarının kullanımı, tarım arazilerindeki ihtilaflar, tarımın geliştirilmesi ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda tarım arazilerinin ve mera alanlarının değerlendirilmesi, üreticilerimizin desteklenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerinde duruldu. Köy ve mahalle muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ve aile büyüklerimizin değerli katkılarıyla verimli bir istişare süreci yaşandı" dedi.