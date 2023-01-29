Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklara ise eğlence oldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklara ise eğlence oldu.

Çukurca’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Çukurca Belediyesi ve ilçe özel idaresi ekipleri, kapanan mahalle ve köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yarıyıl tatilinde olan çocuklar ise karın keyfini kayarak çıkardı.