Çukurca Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla, Belediye Başkanı Sayın Ensar Dündar,Şehit ve gazi yakınları katıldı. Atatürk büstüne Çelenk sunma töreninden sonra Çukurca Polisevinde İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, gazilerimizin gününü tebrik ederek ikramda bulundu.

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