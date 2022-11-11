Programa Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Orman Mühendisi Elisa Kübra Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi yapıldı.

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