Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Zap Nehri ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıldı.

Çukurca Kaymakamlığı himayesinde başlatılan “Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi” çerçevesinde, çevre temizliği yapıldı. Çınaraltı Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ensar Dündar, kamu kurum ve kuruluş amirleri, Çukurca Yeşilay üyeleri, gönüllü gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Temizliğin yanı sıra bakım ve onarımın yapıldığı alan, plastik atıklardan arındırıldı.