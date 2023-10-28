Hakkari’nin Çukurca Belediye tarafından yapılan seralar sayesinde vatandaş ucuz sebze yeme fırsatı yakalıyor.

Çukurca Belediyesi tarafından Emirşaban Mahallesi Beşük mevkiinde kurulan seralarda kış mahsullerin ekim ve üretimine devam ederken, çıkan yeni mahsuller vatandaşın sofralarında yer alıyor. Çukurca Belediyesinde Ziraat Mühendisi olarak çalışan Servet Erdal Belediye ait seralar da ilkbahar ve yaz aylarında domates, salatalık ve biber üretilirken sonbahar ve kış aylarında ise marul, roka, turp, tere olmak üzere daha çok yeşillik üretimi yapılıyor. seralarda 4 mevsim üretim yapıldığını belirten Erdal, şuanda kış sezonuna girdikleri için yeşillik ekim ve dikim ve mahsullerini elde ettiklerini ifade etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgemizde verimli toprakların olması bizim için büyük bir şans ve nimettir. Göreve başladığımız günden itibaren Çukurca Belediyesi olarak tarım ve çiftçiliğe çok önem vererek bu alanda güzel projeler üretmeye ve hayata koymaya çaba gösterdik. Bir yandan tarlarımızın su kanalları ve yol götürerek ekilmeyen toprakların değerlendirilmesine katkıda bulunduk. İlçenin mevsiminin sıcak olmasıyla beraber bunu fırsata çevirerek Kaymakamlığımız ile ortak sera projeleri üreterek vatandaşlarımıza hibe edildi. Öte yandan belediyemiz Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde yılın 4 mevsiminde üretim yapacak şekilde hazırlayıp alttan ısıtmalı seralar kurduk. Seralarda üretilen doğal ve organik ürünlerin piyasanın yarı fiyatına vatandaşa sunarak sofralarında yer almanın mutluluğunu yaşadık. Amacımız Çukurca’da seracılığı yaygınlaştırarak ilçe ve bölgenin sebze ihtiyacını karşılamak" dedi.