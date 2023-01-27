Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ocak 2023 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Çukurca kırsalında yapılan Eren Abluka Sonbahar Kış - 5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 operasyonunda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 13 adet şarjör ile 117 adet mühimmat, 43 adet fişek ve 1 adet mutfak tüpü ele geçirildi" denildi.