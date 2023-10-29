Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı programı çerçevesinde meşaleli bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Gençlik spor müdürlüğü tarafından organize edilen meşaleli yürüyüş kent meydanında başladı. Bayrak kortej ve meşalelerle birlikte başlayan yürüyüş Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğün önünde son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan,Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve çok sayıda vatandaş katıldı.