Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılacak düğün salonu için temel atma töreni düzenlendi.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılacak düğün salonu için temel atma töreni düzenlendi.

Açılışta konuşan Kaymakamı Hasan Kurt, yapılan hizmetlerle vatandaşların hayatının kolaylaştırıldığını belirterek, “İlçemiz, geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak gün geçtikçe daha refah ve huzurlu bir ortama kavuşuyor. Bu ortamı sağlayan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise göreve başladıklarında planlanan projeler çerçevesinde ilçenin temel ve acil ihtiyaçlarını bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. Başkan Dündar, “Belediyeye ait arsa yok denecek kadar az olduğu için kamulaştırmaya gidilerek öncelikle arsa tahsisini yaptık. Taziye evi projesini tamamlayarak ilçenin talepleri doğrultusunda 2 bini kapalı olmak üzere 9 bin metrekarelik alanda düğün salonunun temelini atmak nasip oldu. Belediye hizmet yeri olduğu için vatandaşımızın her türlü sorun ve taleplerini yerinde inceleyerek, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hizmetlerde Çukurca Belediyesine katkı sunan bütün kurumlara ve Çukurca halkı adına teşekkür ediyorum. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından düğün salonunun temeli katılımcılar tarafından atıldı. Törene Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.