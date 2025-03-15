Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, şirketine ait iş makinesini belediyeye tahsis etti.

Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçenin gelişimine katkı sağlamak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla örnek bir davranışta bulundu. Başkan Demir, kendi şirketine ait 2024 model iş makinesini belediyeye tahsis ederek halkın hizmetine sundu.

Başkan Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Çukurcalı hemşehrilerim, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, şirketimize ait bir iş makinesini belediyemizin ve halkımızın kullanımına ücretsiz olarak tahsis etmiş bulunuyorum. Bu ekipman, ilçemizin birçok noktasında hizmet verecek ve tüm masrafları tarafımca karşılanacaktır" dedi.

"Hizmet kalitesini arttıracağız"

Paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Demir, ilçenin kalkınmasını için ellerinde gelen yapacaklarını ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını vurgulayarak, "Amacımız, Çukurca’nın her köşesinde kalkınmayı hızlandırmak ve ilçemizi daha modern bir hale getirmektir. Birlik ve beraberlik içinde, ilçemizi güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Demir’in bu örnek davranışı, ilçe halkı tarafından büyük takdir topladı.