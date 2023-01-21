İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde köpek çukura düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevlik İtfaiyesi geldi. Köpeği ekipler çukurdan kurtardı. Ekipler tarafından çıkartılan köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çukura düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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