Şanlıurfa’da yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Antalya’da iki otomobil sokak keşiminde çarpıştı: 2 yaralı Antalya’da iki otomobil sokak keşiminde çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Elektrik tarafından yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura bir otomobil düştü. Yaralanan olmayan kazada, otomobil bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha