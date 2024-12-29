Şanlıurfa’da yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Elektrik tarafından yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura bir otomobil düştü. Yaralanan olmayan kazada, otomobil bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.