Hatay’ın Antakya ilçesinde çukura düşen kamyonette sıkışan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’ndeki şantiye alanında yaşandı. Şantiyede bulunan kamyonet çukura düştü. Çukura düşen kamyonetteki 4 kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaynak: iha