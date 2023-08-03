Mersin’in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında çukura düşen kadın yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi’nde bulunan Küçük Minare Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan Küçük Minare Camii inşaatında görevli mühendis Ayşe M. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan çukura düşerek yaralandı. Talihsiz kadın olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.