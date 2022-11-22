Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) bağlı olan Tarsus Karabucak Atıksu Arıtma Tesisi’nde, çamur havuzları yanında bulunan boşluğa düşen çakal, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çamur havuzlarının hemen yanında bulunan ve içerisinden aktarma borularının geçtiği boş alana düşen ve Karabucak Ormanı’ndan geldiği tahmin edilen çakalı fark eden görevliler, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Doğa Parkı yetkililerine bildirdiler İtfaiye arama-kurtarma ekiplerinin de desteğiyle çakal, bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kafes içerisine konan ve oldukça ürktüğü görünen çakal, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda gerekli sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçilerek, bakanlık personelleri tarafından doğal ortamına salım işlemi gerçekleştirildi.

Tarsus Doğa Parkı’nda görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Yılmaz Ölmez, “Yaban olarak yaşayan çakal, MESKİ’nin çamur havuzunun yanında bulunan hendeğe düşmüş.

Tarsus Doğa Parkı’na ihbarın iletilmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile olay yerine intikal edildi. Gerekli sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra, tekrar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere, Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi” dedi.