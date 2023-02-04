Adana’da sürücü çukura devrilen beton mikserinde hayatını kaybetti.

Adana’da sürücü çukura devrilen beton mikserinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir tesisin yapımı için temel atıldığı sırada Mehmet Karaoğlu (51) yönetimindeki beton mikseri toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrildi. Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.