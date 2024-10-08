İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, Eskişehir’de maça çıkan Çukurhisarspor oyuncularının açtığı pankart ve taraftarın attığı sloganlarla anıldı.

Eskişehir’in yerel kulüplerinden birisi olan Çukurhisarspor, bu hafta kendi sahasında Adanırspor’la karşılaştı. Çukurhisarspor maç başlamadan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye’de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ı unutmadıklarını gösteren anlamlı bir pankart açtı. Oyuncular tarafından açılan pankartta, "Vatan için can verenler toprağa değil kalbimize gömülür" ifadeleri yer aldı. Çukurhisarspor taraftar grubu Çukurcephe tarafından da maç boyunca, "Şeyda Yılmaz’ın kahramanlığı, yüreğimizde her zaman var olacak" sloganları atıldı.