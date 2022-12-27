Hatay’ın Kumlu ilçesinde, Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik) binasına giren hırsızlar, elektronik eşyaları ve bazı resmi evrakları çaldı.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde, Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik) binasına giren hırsızlar, elektronik eşyaları ve bazı resmi evrakları çaldı.

Kumluk Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çıkar, yaptığı açıklamada, görevli personelin akşam yaptığı kontrolde kapının zorlanarak açıldığını içeride bulunan tv ünitesi, yazıcı, kamera kayıt cihazı, arşiv odasından bir takım resmi evrakların alındığını, depoda bulunan elektrik kablolarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdiklerini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme ve parmak izi çalışması yaptığını belirten Çıkar, "Hırsızların en kısa zamanda yakalanacağına inancım tam" dedi.