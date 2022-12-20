İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.
Yorumlar