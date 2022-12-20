İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi.

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