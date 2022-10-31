Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Cudi Dağı Bertil Deresi bölgesinde Eren Abluka Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda 100 adet mekanik fünye, 25 adet elektrikli fünye, 2,5 Libre C4 patlayıcı, 2 Libre miktarında TNT, 3 adet pil bloğu, el feneri ve 5 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Cudi Dağı’nda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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