Şırnak’ta bir dönemler teröristlerin barınma alanı olan Cudi Dağı, güvenlik güçlerinin bölgeyi temizlemesinin ardından ceylanların yaşam alanı haline geldi. Cudi Dağı’na bırakılan ceylanların yavrulamasıyla popülasyonu artmaya başladı.

Şırnak’ta bir dönemler teröristlerin barınma alanı olan Cudi Dağı, güvenlik güçlerinin bölgeyi temizlemesinin ardından ceylanların yaşam alanı haline geldi. Cudi Dağı’na bırakılan ceylanların yavrulamasıyla popülasyonu artmaya başladı.

Terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle hayvanların da zarar gördüğü Cudi Dağı’nda terörün bitmesiyle ceylan varlığı artıyor. Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’ndan 2020 yılı eylül ayında 50, 2021 yılı ekim ayında ise 40 “gazella subgutturosa” türü ceylan getirilerek Cudi Dağı’na bırakılmıştı. Ceylan sayısı yavrulama sonucu 2 yılda 113’e ulaştı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cudi Dağı’nın bütün ihtişamıyla karşılarında olduğunu ve dağın güney yamacında 2020 ve 2021 yıllarında toplam 90 adet ceylan salımı olduğunu hatırlattı. Salım öncesinde doğal bir yaşam alanı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Bilgin, "Ama maalesef sözde ’insan hakları’, ’hayvan hakları’, ’ormanların savunucusu’ olduğunu iddia eden bölücü terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi. O alana ceylanları salarak bir yaşam alanı oluşturduk. Aralık aylarında ceylanların sayımları yapılıyor. Yapılan sayımlarda 23 adet yavru ceylanın dünyaya geldiğini ve yaşamlarını idame ettiklerini gördük. Bu yıl aralık ayında da sayım yapılacağız. Belki 23 yerine 40’lı rakamları konuşuyor olacağız” dedi.

Üçağaç köyü sakinlerinden Abdullah Mungan, 40 yıl önce Cudi’de ceylanların olduğunu ifade etti. Terör nedeniyle hayvanların yok olduğunu aktaran Mungan, "45 yıl sonra bu ceylanlar valimizin sayesinde buraya salındı. Burada saldıkları için çok mutlu, memnun olduk. Biz, ceylanlara her zaman sahip çıkıyor ve bakıyoruz. Ceylanlar köye kadar iniyor, çok mutlu oluyoruz. Araçla köye gidip gelirken ceylanların etrafta otladıklarını görmek çok büyük bir haz, mutluluk bizim için. Biz de köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz” diye konuştu.