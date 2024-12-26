Bolu’nun önemli turistik mekanı Çubuk Gölü, sonbahardan kalma günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sebebiyle gölün su seviyesi ise yüzde 10 arttı.

Bolu’nun doğa harikası mekanlarından biri olan Göynük ilçesine bağlı Çubuk Gölü’nde bahar havası yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Çubuk Gölü, bir çok dizi ve film çekimlerinde sahne aldı. Gölün çevresine 2005 yılında bir dizi çekimi için yapılmış olan yel değirmenleri, vatandaşların fotoğraf karelerini süslüyor. Meydana gelen büyük bir heyelan nedeniyle oluşan doğa harikasında, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte gölün su seviyesi yükseldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 1025 rakımda bulunan Çubuk Gölü’nde sonbahardan kalma günler yaşanıyor.