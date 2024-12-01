Bolu’nun doğa harikası mekanlarından olan Çubuk Gölü’nde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bolu’nun "sakin şehir" unvanına sahip Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü, kar yağışıyla beyaz örtüye bürünerek ziyaretçilerine adeta bir kartpostal manzarası sundu. Her yıl binlerce doğa tutkununu ağırlayan ve "Göynük’ün incisi" olarak bilinen göl, karlar altındaki görünümüyle hayran bıraktı.

Yel değirmenlerinin bulunduğu, dört bir etrafı dağlarla çevrili bölgede bulunan Çubuk Gölü’ndeki kış manzarası dron ile görüntülendi.