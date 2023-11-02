Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen törenle 2023-2024 akademik yıl açılışı düzenlendi. Törende son 1 yılda profesör, doçent gibi unvanları almaya hak kazanan akademisyenler, cübbe giyerek sertifikalarını aldı.

Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi binasındaki konferans salonunda gerçekleşen törende son 1 yıl içinde profesör, doçent unvanı alan akademisyenlere cübbeleri giydirildi. Törende ilk olarak konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 yıllık üniversitenin başarılarına dikkat çekerek, "Üniversitemiz, dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education 2024 sıralamasına göre ’Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyada 563’üncü Türkiye’de 2. sırada. ’Eğitim’ alanında dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 5, ’Mühendislik’ alanında ise dünyada ilk 800, Türkiye’de ise ilk 10 üniversite arasında. Son 6 yılda yayın ve atıf sayılarını 5 kata yakın artırmayı başardık. Webometrics Dünya Üniversite sıralamasında 7 yılda 4 bin 591 üniversiteyi gerimizde bıraktık" dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile Cumhuriyet’in 2’nci yüz yılına adım atan Türkiye’nin kalkınma hamlesindeki en önemli kurumların başında üniversitelerin geldiğini belirterek, "Üretimin her alanında ekonomiden sanayiye, özellikle teknoloji alanında yapacağımız hamleleri ancak iyi yetişmiş, donanımlı bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebileceğimizin bilincinde olarak üniversitelerimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda Bartın Üniversitesi eğitim alt yapısı, akademik kadrosu, her geçen yıl artan öğrenci sayısı, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yürüttüğü önemli proje ve çalışmalarının yanında sanatta, kültürde ve sporda elde ettiği başarılarla iline, bölgesine ve ülkesine değer katmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise yeni akademik yılın açılış dersini ise TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı (TEYDEB) Mehmet Aslan verdi. Programın sonunda ise akademisyenlere cübbeleri giydirilerek, sertifikaları verildi.

Törene Vali Arslan, Rektör Uzun ve TEYDEB Başkanı Aslan’ın yanı sıra, Bartın Belediye Başkan Vekili Hasan Arınan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, daire amirleri, öğretim görevlileri ve üniversite öğrencileri katıldı.