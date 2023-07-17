Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 mezunlarını törenle uğurladı. Okulun yapımına verdikleri destekle babaları Abdi Sütcü’nün adını yaşatan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, öğrencilere altın değerinde nasihatlerde bulundu.

Ç.Ü. Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, yoğun programından dolayı mezuniyet törenine katılamayan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in mesajını ileterek sözlerine başladı. Prof. Dr. Boyan, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Türkiye’deki en önemli sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan biri olduğunu hatırlatarak “Yüksekokulumuzdan alanınızla ilgili gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyen, eleştirel değerlendirme becerisine sahip, evrensel mesleki etik kurallara ve ulusal hukuk kurallarına uyan, bilişim teknolojilerini kullanan, ekip üyeleri ile etkili iletişim kuran sağlık teknikerleri olarak mezun etmenin gururunu yaşıyoruz“ dedi.

Son yıllarda yaşanan küresel salgın ve deprem sürecinde sağlık hizmetleri sunumunun ne kadar değerli olduğun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Boyan, “Bunlardan en yakın örneğini maalesef ki 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde yaşadık. Bugün buradan bir kez daha depremde hayatını kaybeden öğrencilerimize, personelimize ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim. Deprem sonrası bir sağlıkçı olarak gerek üniversitemizde gerekse ilimizde ve depremden etkilenen diğer illerde depremzedelere olan yardımlarından, desteklerinden dolayı yüksekokulumuz yönetimine, kıymetli hocalarımıza ve öğrencilerimize şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Okulun yapımına verdikleri destekle babaları Abdi Sütcü’nün adını yaşatan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Bekir Sütcü, yüksekokulun akademik kadroları ve modern altyapısıyla güçlü bir temel eğitime sahip olduğunu belirterek, bundan dolayı okulun yönetimine ve tüm akademik kadrosuna teşekkür etti.

Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO’dan son derece nitelikli sağlık personellerinin yetiştiğine inancının tam olduğunu belirten Bekir Sütcü, öğrencilere seslenerek, “Bu güzide okulumuzun, mezun olduğunuz sağlık alanının ülkemiz ve tüm insanlık adına hayati önem taşıdığını unutmayın. Seçtiğiniz mesleğin kutsallığının bilincinde olarak güzel vatanımıza değerli hizmetler verecek olmamızı bilmek bizleri şimdiden gururlandırıyor” dedi.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Sütcü, “İnsan hayatı inişli çıkışlı yoldur. Bu yolda engeller elbette olacaktır. Karşılaştığınız her engelin size tecrübe kazandıracağını unutmayın” ifadelerine yer verdi.

Sütcü, “Biz sanayici bir aileyiz. Babamızın küçük bir ticarethane olarak kurduğu işletmeyi bugün getirdiğimiz aşama ile elbette gurur duyururuz. Ama bunun da ötesinde ‘Yaptığınız en iyi iş nedir?’ diye soracak olursanız babamızın adını yaşattığınız bu okula verdiğimiz destektir” derim. Allah’ım her evlada böyle gurur vesileleri nasip etsin. Sizler gayretli, prensipli, dürüst, aldığı işi hakkıyla yerine getirmeye çalışan, disiplinli sağlık personelleri olduğunuz sürece sağlık sektöründe de ülkemiz daha çok başarılara imza atacaktır. Başta derece yaparak mezun olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki hayatlarında başarının yol arkadaşları olmasını temenni ediyorum”diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, okul birincisi yaş kütüğüne plaka çaktı, dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları törene katılan davetliler tarafından verildi.