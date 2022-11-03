Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), 2-8 Kasım Lösemi Haftasında toplumsal bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla LÖSEV’in “Yaşama El Ver” Projesini Oda içerisinde hayata geçirdi. Etkinlik öncesi konu ile ilgili açıklamalarda bulunun ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Yaşama El Ver’meye tüm üyelerimizi bekliyoruz” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), 2-8 Kasım Lösemi Haftasında toplumsal bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla LÖSEV’in “Yaşama El Ver” Projesini Oda içerisinde hayata geçirdi. Etkinlik öncesi konu ile ilgili açıklamalarda bulunun ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Yaşama El Ver’meye tüm üyelerimizi bekliyoruz” dedi.

Sosyal farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına “Yaşama El Ver” projesini gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu ve Oda üyeleri katıldı.

“Lösante hastanesinde sergilenecek”

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunarak duygu ve düşüncelerini ifade eden Başkan Süleyman Kozuva, “Toplumsal bilinci artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak adına Lösemili çocuklarımız için renkli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu vesileyle güzel kardeşlerimizin hayatında küçük bir iz bırakarak kendilerine verdiğimiz desteği ifade etmek istedik. Bugün burada Lösev’in projelerinden bir tanesi olan Yaşama El Ver’i gerçekleştireceğiz. El izlerimiz ile hazırladığımız bez, Lösev aracılığıyla, ülkemizin dört bir yanından bu projeye katılanların bezleri ile birleştirilerek büyük bir bütün haline getirilecek ve Lösante hastanesinde sergilenecek” ifadelerini kullandı.

“Lösemi hastalarına karşı bakış açısını değiştirmeliyiz”

Başkan Kozuva, “Günümüzde hala lösemi’nin bulaşıcı bir hastalık olduğu düşünülüyor. Ve maalesef bu düşünceden dolayı lösemi hastalığı yaşayan kardeşlerimize karşı bir ön yargı oluşuyor. Lösemi, bulaşıcı bir hastalık değildir. Kardeşlerimizin maske takmasının nedeni ise tamamen kendilerini koruma amaçlıdır. Lösemili çocuklarımız etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadırlar. Lösemi hastalığında toplumun bilinçlenmesi ve lösemi hastalarına karşı bakış açısını değiştirmeliyiz. Attığımız bu adımla hem bir farkındalık oluşturmuş hem de bu bakış açısının değişmesine bir nebze de olsa yardımcı olur diye umut ediyoruz. Bu vesileyle projede bizlere destek olan yönetim kurulumuza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın her neresinde bu hastalık ile mücadele eden kardeşlerimiz varsa bir an önce mutlu, güzel ve sağlık günlere kavuşmalarını diliyorum” dedi.